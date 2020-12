Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.12.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

HeilbronnHeilbronn (ots)

Haßmersheim: Schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Montagmorgen gegen 04.30 Uhr bei Haßmersheim. Ein 44-Jähriger war in den frühen Morgenstunden mit seinem Dacia auf der Landstraße zwischen Haßmersheim und Hüffenhardt unterwegs, als er an der Abzweigung nach Neckarmühlbach aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baumstumpf fuhr. Von dort wurde das Auto abgeleitet und prallte gegen zwei weitere Bäume. Der Fahrer des Wagens wurde in ein Krankenhaus verbracht, wo er an seinen Verletzungen verstarb. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat die Verkehrspolizei Mosbach übernommen.

Obrigheim: 20.000 Euro Sachschaden nach schwerem Verkehrsunfall

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich auf der Bundesstraße 292 zwischen Obrigheim und Aglasterhausen am Freitag, gegen 17.30 Uhr. Der Fahrer eines Skoda wollte aus Richtung Asbach kommend auf die B 292 einfahren um in Richtung Aglasterhausen zu gelangen. Hierbei übersah er vermutlich den aus Aglasterhausen kommenden VW eines 25-Jährigen, woraufhin beide Autos miteinander kollidierten. Der Skoda-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131/104-1013

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell