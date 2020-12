Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PP Heilbronn, Stand 09.00 Uhr

HeilbronnHeilbronn (ots)

Stadt- und Landkreis Heilbronn Heilbronn: Von mehreren Personen geschlagen und Handy weggenommen Am Fr. 04.12.2020, gegen 18.00 Uhr, hielt ein 33-jähriger mit seinem Pkw VW am Fahrbahn-rand der Sontheimer Straße an, angeblich um sein Navigationsgerät zu bedienen. Plötzlich wurde sein silberner VW Golf von einem schwarzen DB und einem schwarzen VW blockiert. Aus den beiden Fahrzeugen stiegen mehrere Männer und zogen den 33-jährigen und seine 32-jährige Beifahrerin aus dem Pkw. Die Beiden erhielten Schläge und Tritte. Kurz darauf stiegen die Männer wieder in ihre schwarzen Autos und fuhren Richtung Innenstadt weg. Das Handy des 33-jährigen nahmen sie mit. Nach eigenen Angabe kannte der Geschädigte die Männer nicht und konnte sich den Überfall nicht erklären. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei übernommen und dauern an.

Main-Tauber-Kreis - Kein Beitrag

Hohenlohekreis - Kein Beitrag

Neckar-Odenwald-Kreis Walldürn: Radmuttern gelöst In der Nacht von Donnerstag auf Freitag parkte ein Mann seinen weißen Opel Insignia vor dem Haus in der Sandgasse. Als er am Freitag mit seinem Pkw losfuhr bemerkte er nach einigen Minuten merkwürdige Ge-räusche an seinem Pkw. Bei der Überprüfung stellte der 26-jährige fest, dass sämtliche Radmuttern am Pkw durch ei-nen Unbekannten gelöst wurden. Glücklicherweise wurde der Umstand bemerkt, bevor es zu einer Gefährdung von Personen gekommen ist. Das Polizeirevier Buchen ermittelt nun wegen Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr gegen Unbekannt. Zeugen, welche im Zeitraum von 03.12.2020, 19.00 Uhr bis 04.12.2020, 06.30 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Buchen, Tel.: 06281/9040, in Verbindung zu setzen.

