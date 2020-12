Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.12.2020 mit Bereichten aus dem Landkreis Heilbronn und dem Neckar-Odenwald-Kreis

HeilbronnHeilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn

Bad Rappenau: Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter nutzten am Samstag, zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr die Abwesenheit zweier Autofahrer, die ihr Fahrzeug auf dem Waldparkplatz beim Stadion abgestellt hatten. Während sie einen Spaziergang machten, wurde jeweils die Beifahrerscheibe einge-schlagen und je eine Tasche entwendet. Die Höhe des Diebstahlschadens ist nicht bekannt. Hinweise bitte an den Polizeiposten Bad Rappenau, Tel. 07264/95900

Schwaigern: Unfallflucht mit 1 Leichtverletzten

Eine 31-jährige Frau fuhr am Samstag gegen 09:00 Uhr mit ihrem VW Golf auf der K2151 von Schwaigern kommend in Richtung Neipperg. In einer Linkskurve, kurz vor der Einmündung nach Nordheim kam ihr ein weißer oder silberner Pkw auf ihrer Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenprall zu verhindern, wich sie aus und stieß gegen die Leitplanke. Dabei wurde die Fahrerin leicht verletzt. Der entgegenkommende Pkw-Lenker setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden und die Verletzte zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem Unfallflüchtigen machen können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauf-fen, Tel. 07133/2090 zu melden. Insbesondere soll sich der Fahrer eines Opel Zafira melden, welcher als Ersthelfer an der Unfallstelle war.

Neckar-Odenwald-Kreis

Buchen: Außenspiegel beschädigt

Am Samstag wurde in der Zeit von 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr auf dem Parkplatz beim Jakob-Mayer-Platz der linke Außenspiegel an einem dort parkenden Audi A3 beschädigt. Nach bisherigem Ermittlungsstand wird eine Beschädigung durch ein anderes Fahrzeug ausgeschlossen. Vielmehr dürfte ein bislang unbekannter Täter gegen den Außenspiegel getreten oder geschlagen haben. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Buchen, Tel. 06281/9040.

