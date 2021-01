Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruchsdiebstahl in Restaurant

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein unbekannter Täter ist in der Nacht von Montag auf Dienstag, 26.01.2021, in ein Restaurant in der Bahnhofstraße, Ecke Jöllenbecker Straße eingebrochen. Der Täter entwendete diverse Flaschen Alkohol und Limonade sowie ein Handy und ein Tablet.

Der Tatzeitraum kann auf den 25.01.2021, 21:15 Uhr, und den 26.01.2021, 08:20 Uhr, eingegrenzt werden. Der Täter konnte in unbekannte Richtung flüchten.

Zeugen melden sich mit Hinweisen zu möglichen Tätern oder dem Tatgeschehen an das zuständige Kriminalkommissariat 16 unter: 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell