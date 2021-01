Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb greift innerhalb weniger Sekunden eine Handtasche

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede -

Am Donnerstag, 28.01.2021, war ein Dieb auf einem Supermarktparkplatz an der Gütersloher Straße, nahe der Hegelstraße, aktiv und stahl aus einem PKW eine Handtasche.

Eine Bielefelderin kehrte mit ihrem Einkauf gegen 14:15 Uhr zu ihrem auf dem Parkplatz an der Gütersloher Straße in der Nähe der Bushaltestelle "Hegelstraße" geparkten Opel zurück. Sie öffnete den Kofferraum, legte die Handtasche hinein und fing an die Waren einzuladen. Als der Kofferraum voll war, begann sie den Rest des Einkaufs auf die Rücksitzbank zu legen. Während dieser kurzen Zeit, griff ein Dieb unbemerkt ihre Stoff-Handtasche aus dem Kofferraum und flüchteten mit der Beute unerkannt.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 zu wenden.

