Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Linienbus mit Flasche beworfen - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag (01.04.) gegen 23.25 Uhr befuhr ein 41-jähriger Oberhausener mit einem Linienbus die Schulze-Delitzsch-Straße. In Höhe einer Bushaltestelle näherte sich ein bisher unbekannter Mann dem Bus und warf eine Glasflasche auf das vorbeifahrende Fahrzeug. Anschließend flüchtete der Täter vom Tatort. Eine Beschreibung liegt aktuell noch nicht vor. Der Schaden an dem Linienbus beträgt etwa 1.000,- Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter Tel. 08002361111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell