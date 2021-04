Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Auffahrunfall mit zwei leicht Verletzten

Recklinghausen (ots)

Am heutigen Tag fuhr eine 53-jährige Recklinghäuserin einer 29-jährigen Autofahrerin aus Herten mit ihrem Auto von hinten auf. Beide fuhren, gegen 10.20 Uhr, auf der Dorstener Straße in Richtung Marler Straße. Die Hertenerin musste zuvor verkehrsbedingt an einer Ampel halten. Sie sowie ihr 51-jähriger Beifahrer aus Herten verletzten sich leicht. Die 29-jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro.

Genauere Angaben zum Unfallort können derzeit nicht gemacht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell