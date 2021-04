Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unfallflucht mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch beschädigte ein unbekannter Autofahrer, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 20:10 Uhr, einen auf der Elsa-Brändström-Straße geparkten VW Golf in Silber. Der Verursacher entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Der Schaden liegt bei etwa 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

