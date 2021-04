Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Erreichbarkeit der Pressestelle an Ostern

Recklinghausen (ots)

Liebe Medienvertreter*innen,

die Pressestelle der Polizei ist an Ostermontag, 05. April 2021, zwischen 11 und 13 Uhr telefonisch erreichbar - allerdings nur unter den Durchwahlen -1030 und -1033. In dieser Zeit sind wir gerne für Sie und Ihre Presseanfragen da. Wir werden an diesem Tag auch schriftliche Meldungen (ots) herausgeben.

Wir wünschen Ihnen ein entspanntes und schönes Osterfest!

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell