Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Unfall mit einem leicht Verletzten auf der B224

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch fuhr ein 53-jähriger Autofahrer aus Wanne-Eickel, gegen 14:45 Uhr, auf der Gladbecker Straße in Richtung Gladbeck. Er wollte nach rechts auf die Europastraße abbiegen. Verkehrsbedingt musste er auf dem Rechtsabbieger halten. Dabei fuhr ihm ein 45-jähriger LKW-Fahrer (offener Kastenwagen) von hinten auf. Der 53-Jährige verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 Euro.

