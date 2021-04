Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Motorradfahrer nach Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, um 17:30 Uhr, verunfallte ein 19-jähriger Dorstener mit seinem Motorrad auf der Halterner Straße. Er fuhr in Richtung Haltern. In einer S-Kurve, vor der Dorstener Straße, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern, stieß gegen die dortigen Bahnschienen und überschlug sich. Bei den Unfall verletzte sich der Fahrer leicht. Der geschätzt Sachschaden liegt bei 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell