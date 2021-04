Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Unfall im Kreisverkehr - ein Mann leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch kam es, um 22 Uhr, auf der Westerholter Straße zu einem Unfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer. Eine 33-jährige Hertenerin bog mit ihrem Auto von der Westerholter Straße in den Kreisverkehr an der Scherlebecker Straße/ Über den Knöchel ein. Dabei stieß sie mit einem 77-jährigen Motorradfahrer aus Recklinghausen zusammen, der von der Straße Über den Knöchel aus in den Kreisverkehr fuhr. Beide Fahrzeugführer wollten ihre Fahrt in Richtung Recklinghausen fortsetzen. Der Motorradfahrer stürzte in Folge des Unfalls und wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt.

