Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Brand eines Wohnmobiles

Kamp-Lintfort (ots)

Am Sonntag, den 19.04.2020, wurde der Feuerwehr gegen 05:35 Uhr ein Brandgeschehen in Kamp-Lintfort auf der Theodor-Storm-Straße gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, daß ein dort abgestelltes Wohnmobil in vollem Ausmaß in Flammen stand. Durch diesen Brand wurde ebenfalls die Fassade einer angrenzenden Trinkhalle sowie ein ebenfalls dort abgestellter Anhänger in Mitleidenschaft gezogen. Die eingesetzten Polizeibeamten untersuchten den Brandort nach den Löschmaßnahmen, es ist von einer Brandlegung durch unbekannte Personen auszugehen. Die Schadenshöhe wird auf ca. 20.000 Euro beziffert. Hinweise, die zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen könnten, werden unter der Rufnummer 02842/9340 (Polizei Kamp-Lintfort) erbeten.

