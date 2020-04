Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Einbruch bei der Feuerwehr

Polizei sucht Zeugen

Xanten (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch (14.30 Uhr) und Donnerstag(07.30 Uhr)in das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Birten eingebrochen.

Mit einem unbekannten Gegenstand zerschlugen sie ein Fenster an der linken Gebäudeseite. Die Täter gelangten so in das Innere des Gebäudes. Ob sie etwas mitgenommen haben, muss noch geklärt werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell