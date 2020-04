Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Kradfahrerin

Moers (ots)

Am Samstag, den 18.04.2020, gegen 15:40 Uhr ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall in Moers. Ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus Moers befuhr die Zufahrt zum Parkplatz der Enni Eissporthalle aus Richtung Filder Straße kommmend in Fahrtrichtung Eissporthalle. Im Pkw befand sich sein 6-jähriger Sohn als Mitfahrer. Der Pkw-Fahrer beabsichtigte nach links in die erste Parkreihe einzubiegen. Hierbei übersah er eine entgegenkommende 34-jährige Kradfahrerin aus Moers, die die Zufahrt geradeaus aus Richtung Eissporthalle in Fahrtrichtung Filder Straße befuhr. Es kam zum Zusammenprall der beiden Fahrzeuge. Hierdurch wurde die Kradfahrerin schwer an der linken Wade verletzt und mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Dort verblieb die 34-Jährige stationär. Eine Lebensgefahr ist derzeit auszuschließen. Der Pkw-Fahrer und sein Sohn blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

