Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln

Wertherbruch - Vollbrand einer Scheune

Hamminkeln (ots)

Am Freitag, den 17.04.2020, geriet gegen 11:45 Uhr aus zunächst ungeklärter Ursache an der Provinzialstraße eine Lagerhalle / Scheune in Vollbrand. In der Scheune waren zum Brandzeitpunkt landwirtschaftliche Arbeitsgeräte untergestellt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es entstand ein hoher Sachschaden. Personen und auch Tiere kamen nicht zu Schaden. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde der Verkehr für ca. 90 Minuten abgeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Ermittlungen könnte der Brand durch einen technischen Defekt entstanden sein.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Leitstelle

Telefon: 0281 / 107-1122

Fax: 0281 / 107-1130

E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell