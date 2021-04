Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: 82-Jährige stürzt im Bus

Recklinghausen (ots)

Eine 82-jährige Hertenerin stürzte am Mittwoch, um 12.20 Uhr, in einem Bus, als dieser erneut anfuhr. Der 57-jährige Busfahrer aus Herten stand zuvor an einer Ampel an der Kreuzung zur Feldstraße. Die 82-Jährige verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.

