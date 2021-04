Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Außenspiegel gegen Autotür - Frau leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch fuhr ein 59-jähriger Autofahrer aus Herten, um 10.50 Uhr, auf der Horneburger Straße in Richtung Landwehrring. Kurz vor der Schloßstraße stieß er mit dem Außenspiegel gegen die geöffnete Fahrzeugtür eines am Fahrbahnrand geparkten Autos. Die Fahrzeugtür schlug dadurch zurück und prallte gegen den Arm einer 56-jährigen Frau aus Datteln. Diese war durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde sie zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gefahren. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

