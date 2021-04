Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Gustav-Ohm-Straße wurde am Mittwochmittag in eine Wohnung im zweiten Obergeschoss eingebrochen. Die unbekannten Täter durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld gestohlen.

Auf der Horster Straße sind unbekannte Täter zwischen Mittwochmittag und Mittwochabend in eine Wohnung eingebrochen. Nachdem die Wohnungstür aufgehebelt war, wurden mehrere Räume und Behältnisse durchsucht. Gestohlen wurde Bargeld und Schmuck.

Datteln:

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 2.40 Uhr, sind unbekannte Täter in eine Schulsporthalle an der Wiesenstraße eingebrochen. Die Täter zerstörten eine Scheibe und stiegen dann ins Gebäude ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Zeugen hatten zwei Verdächtige beobachtet und die Polizei gerufen. Die Fahndung verlief jedoch erfolglos. Die beiden Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben: männlich, insgesamt dunkel gekleidet, einer mit einem schwarz-weiß karierten Oberteil, Kappenträger, hatten einen silbernen Kühlbeutel dabei.

Dorsten:

Auf der Borkener Straße sind unbekannte Täter in der Nacht auf Donnerstag in einen Getränke-Markt eingebrochen. Die Täter kamen gegen 3.20 Uhr, hebelten eine Notausgangstür auf und nahmen dann diverse Zigarettenschachteln sowie Aktionsware (Rassierapparate und Haartrockner) aus dem Kassenbereich mit.

Marl:

Auf der Brüderstraße wurde zwischen Mittwochnachmittag und Mittwochabend in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Wohnung im vierten Obergeschoss auf und durchwühlten dann insbesondere das Schlafzimmer. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck gestohlen.

Recklinghausen:

In den Heuwiesen haben unbekannte Täter ein Wohnmobil gestohlen. Die Tat muss zwischen 19.30 Uhr am Mittwochabend und 3 Uhr in der Nacht zu Donnerstag passiert sein. Mit dem Wohnmobil wurde auch ein E-Bike gestohlen, das auf einem Fahrradträger befestigt war. Das Citroen Adria Twin-Wohnmobil ist silber und hat ein RE(cklinghäuser)-Kennzeichen. Wer Hinweise zu dem Diebstahl machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Auf der Lippestraße wurde am Mittwochmittag in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Wohnung im dritten/obersten Geschoss auf und durchwühlten dann mehrere Schränke nach Diebesgut. Nach ersten Angaben wurden ein Kaffeevollautomat, diverser Schmuck und Parfüm gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell