Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Sachbeschädigung durch Graffiti (07.01.2021)

Tuttlingen (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, hat ein unbekannter Täter in den vergangenen Wochen in der Jahnstraße und in der Königstraße zwei Stromverteilerkästen mit Farbe besprüht. Auf diesen wurden das Kürzel "U78" (Ultras des WildWings VS) und die Zahlenkombination "1312" (ACAB) gesprüht, sowie ein Aufkleber mit "Neckarstadt" und einem Wappen von Schwenningen angebracht. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

