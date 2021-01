Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Mit der Faust ins Gesicht geschlagen (17.01.2021)

Tuttlingen (ots)

Wegen eines Parkplatzes vor dem gemeinsamen Anwesen in der Stockacher Straße sind am Sonntag gegen 16.30 Uhr zwei Männer derart in Streit geraten, dass ein 27-Jähriger einem 26-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug. Hierdurch erlitt der Jüngere Gesichtsprellungen und musste sich zu einem Arzt begeben. Wegen Körperverletzung wird nun gegen den 27-Jährigen ermittelt.

