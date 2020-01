Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Rundballen in Brand gesteckt - Florstädter gesteht Brandstiftung

Friedberg (ots)

Florstadt: Eine Anzahl von 70 bis 80 Strohballen ging am Dienstagnachmittag in Flammen auf. Am Mahlberg, der Feldgemarkung zwischen Ober-Florstadt und Staden, am dortigen Radweg lagerten die Ballen eines ortsansässigen Landwirts.

Gegen 16.15 Uhr bemerkte er verdächtige Personen an den Rundballen, die vermutlich das Feuer entfachten. Nach ihrer Entdeckung ergriffen die vier Verdächtigen die Flucht. Einer von ihnen konnte von einem Zeugen auf der Flucht festgenommen werden, es handelt sich um einen 14-Jährigen Florstädter. Teils durch die Nidda laufend, konnten die übrigen Tatverdächtigen zunächst entkommen, jedoch im weiteren Verlauf ermittelt werden. Es handelt sich um einen 18-jährigen Letten, einen 19-jährigen und einen 27-jährigen Florstädter.

Die Ermittlungen dauern an. Der 27-Jährige gab jedoch in seiner Vernehmung bereits zu, die Tat begangen zu haben.

Die Rundballen brannten komplett ab, so dass ein Schaden von etwa 5000 Euro entstand.

Weitere Zeugen der Tat, die sich bislang noch nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt haben, werden gebeten dies unter Tel. 06031-601-0, bei der Polizei in Friedberg nachzuholen.

