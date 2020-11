POL-WHV: Versuchter Raub in Schortens - Zeugenaufruf

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Am 17.11.2020, um 23:40 Uhr, befand sich das 25-Jährige Opfer auf der Straße Am Klosterneuland, als es auf eine männliche Person traf. Diese Person hielt drohend ein Messer und forderte vom Opfer die Herausgabe des Geldes sowie des Handys. Das Opfer nahm daraufhin sein Tierabwehrspray in die Hand, verschaffte sich Distanz. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Wohnpark. Das Opfer klingelte willkürlich bei Anwohnern in der Nachbarschaft, um von dort die Polizei zu rufen. Der Täter soll zwischen 1,65 und 1,70 m groß und von schmächtiger Statur und eher jünger gewesen sein. Auffallend waren die gepflegten Augenbrauen. Bekleidet soll er mit einer schwarzen Carhartt-Jacke, einem schwarzen Basecap sowie einer dunklen Hose sein. Bei der Tat trug er ein schwarzes Bandana mit weißen Elementen im Mundbereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Jever unter 04461/92110 zu melden.

