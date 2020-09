Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher stehlen Bargeld und Mobiltelefon - Kripo ermittelt

Neuss-Erfttal, Kaarst (ots)

In Neuss nutzten Einbrecher die kurze Abwesenheit von Wohnungsinhabern am Montag (21.09.), zwischen 7:30 und 08:15 Uhr, um in einem Mehrfamilienhaus an der Euskirchener Straße eine Tür aufzubrechen und die Mietswohnung in der dritten Etage zu durchsuchen. Unerkannt entkamen die Täter mit ihrer Beute, die aus ein wenig Bargeld und einem Handy bestand.

Zwischen Sonntag (20.09.), 20:00 Uhr und Montagabend (21.09.), 20:00 Uhr, waren Einbrecher auch am Höhenweg in Kaarst aktiv. Sie gelangten auf unbekannte Art und Weise in den Garten eines Reihenhauses und brachen eine rückwärtige Tür auf. Offenbar öffneten sie vereinzelt Schränke und Schublade. Derzeit steht noch nicht gesichert fest, was sie erbeuteten.

In beiden Fällen hat das Kriminalkommissariat 14 der Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Spuren werden ausgewertet und Zeugen gesucht, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den geschilderten Taten gemacht haben. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Auf der Internetseite der Polizei zeigt das Einbruchsradar wochenaktuelle Taten im Rhein-Kreis Neuss. Unter der Rubrik "Riegel vor!" gibt es zudem Tipps und Empfehlungen, wie man sich gegen ungebetenen Besuch schützen kann https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/einbruchsradar.

