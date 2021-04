Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Einbruch in Garage: In der Zeit vom 01.04. auf den 02.04. drangen bisher unbekannte Täter in eine Garage auf der Wasserstraße ein. Entwendet wurden mehrere Werkzeugmaschinen.

Haltern am See:

Auf der Lindenstraße haben unbekannte Täter versucht, in alle Wohnungen eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Vom Erdgeschoss bis ins zweite Obergeschoss gibt es Aufspruchsspuren an den Wohnungstüren. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb es in allen Fällen bei Versuchen, gestohlen wurde nichts. Die Eingangstür wurde gewaltsam geöffnet. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Einbruchsversuche wurden an Karfreitag angzeigt, die Taten selbst liegen vermutlich schon ein paar Tage zurück.

Recklinghausen:

Mehrere Einbrüche in Garagen und Pkw - Polizei ermittelt Tatverdächtigen

In der Nacht vom 02.04. auf den 03.04. kam es zu mehreren Einbrüchen in Garagen bzw. Pkw auf der Langobardenstraße und der näheren Umgebung (u.a. Am Flögelshof). Entwendet wurden u.a. zwei E-Bikes und Fahrzeugpapiere. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen Tatverdächtigen. Hierbei handelt es sich um einen 36-jährigen Recklinghäuser. Er wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell