Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Nicht Ausschalten eines Backofens sorgt für starke Rauchentwicklung in Brake

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 24. März 2021, gegen 14:00 Uhr, teilten Anwohner eine starke Rauchentwicklung aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Butjadinger Straße in Brake mit.

Da auf Klingeln und Klopfen niemand reagierte, traten Polizeibeamte die Wohnungstür der betroffenen Wohnung ein.

Die Bewohner hatten das Haus verlassen und offensichtlich vergessen den Backofen auszuschalten.

Weil im Backofen noch ein Brot lag, kam es zu einer starken Rauchentwicklung.

Die Freiwillige Feuerwehr Brake Hafenstraße war mit circa zwanzig Feuerwehrleuten vor Ort. Nach Einsatz der Wärmebildkamera konnte ein Feuer ausgeschlossen werden.

Durch die starke Rauchentwicklung wurde keine Person verletzt. Ein Gebäudeschaden ist nicht entstanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell