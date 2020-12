Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 31.12.2020

GoslarGoslar (ots)

Beleidigung von einschreitenden Polizeibeamten

30.12.2020, 22.30 Uhr, Seesen, Posener Straße. Als die zu einer Ruhestörung gerufene Funkstreifenbesatzung das besagte Wohnhaus betrat wurde sie sofort von dem Verursacher der Ruhestörung mit einer Tirade von Schimpfworten belegt. Eine Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit ca. 5.500,- Euro Sachschaden

30.12.2020, 18.05 Uhr, Seesen, Bismarckstr./Rosenstr.

Eine 70-jährige Pkw-Fahrerin aus Seesen befuhr die Rosenstr. in Rtg. Bismarckstraße. Hier wollte sie geradeaus fahren in Rtg. der Straße Kleine Reihe. Als Wartepflichtige mißachtete sie die Vorfahrt an der Kreuzung Bismarckstr. und kollidierte mit einem 46-jährigen Pkw Fahrer aus Stadtoldendorf, der die Bismarckstr. in Rtg. stadtauswärts befuhr. An beiden Pkw entstand Sachschaden.

Diebstahl, Schaden ca. 80,-

Nacht auf den 31.12.2020, Seesen, Bornhäuser Straße, Parkplatz Penny. Ein bislang unbekannter Täter entwendete vom dotigen Parkplatz mehrere Hinweisschilder auf die Tragepflicht des MN-Schutzes. Hinweise unter Te. 9440.(hei)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell