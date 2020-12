Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz in Clausthal-Zellerfeld vom 31.12.2020

Clausthal-Zellerfeld: Am 30.12., gegen 23:25 Uhr, wurde der hiesigen Dienststelle eine Verkehrsunfallflucht in der Burgstätter Str./ Schulstr. 8a gemeldet. Hier kam der Fahrzeugführer eines Pkw VW Golf Variant (weiß/ GS-??) mit seinem Fahrzeug auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen und stieß gegen einen ordnungsgemäß parkenden Pkw. Der Unfallverursacher entfernte sich mit seinem Pkw vom Unfallort in Rtg. Rollstr., ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am geparten Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Hinweise bitte an hiesige Dienststelle.

