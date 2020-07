Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Schwerer Verkehrsunfall auf B 45; zwei Verletzte; Pressemitteilung Nr. 2

Sinsheim (ots)

Nach dem schweren Verkehrsunfall, der sich am frühen Mittwochmorgen, kurz nach dem Ortsausgang von Hoffenheim ereignete, ist die B 45, die zeitweise voll gesperrt war, seit 9.20 Uhr wieder frei. Die Unfallaufnahme ist abgeschlossen und beide Fahrzeuge sind abgeschleppt.

Ein 71-jähriger Nissan-Fahrer war gegen 5.50 Uhr auf der B 45 in Richtung Sinsheim unterwegs, als er vor einer Linkskurve, aus bislang unbekannten Gründen, auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einer 56-jährigen Mercedes-Fahrerin kollidierte. Beide Autofahrer wurden verletzt und nach ihrer ersten Versorgung an der Unfallstelle mit Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht.

Während der Unfallaufnahme war die B 45 von Sinsheim in Richtung Hoffenheim gesperrt. Der Verkehr in Richtung Sinsheim war freigegeben. Die Straße musste allerdings während des Abschleppens beider Fahrzeuge -beide Totalschaden (mehrere tausend Euro Schaden)- für rund eine Stunde ab ca. 8.15 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich über Dühren-Eschelbach-Hoffenheim sowie in die Gegenrichtung umgeleitet.

Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden von der Verkehrspolizei Heidelberg übernommen und dauern noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell