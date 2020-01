Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Durch Einbruch auch an Wagen gelangt

Borken (ots)

Bargeld und Bankkarten haben Unbekannte in der Nacht zum Montag bei einem Einbruch in Borken mitgehen lassen. Die Täter hatten sich gewaltsam Zugang zu Praxisräumen in einem Gebäude am Nordring verschafft und diese durchsucht. Dabei fanden sie auch Fahrzeugschlüssel vor, mit denen sie sich eines vor der Praxis stehenden Firmenwagens bemächtigten: Die Einbrecher entfernten sich mit dem Van vom Typ Mercedes Vito mit BOR-Kennzeichen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell