Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Recklinghausen:

Nach einer Auseinandersetzung am Telefon zwischen einem 30-jährigen Marler und einem 26-jährigen Recklinghäuser begab sich der 26-Jährige in der Nacht auf den 04.04.2021 zur Aufenthaltsanschrift des 30-Jährigen im Stadtteil Suderwich.

Dort kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der 26-Jährige mit einem messerähnlichen Gegenstand wahllos auf den Oberkörper des 30-Jährigen einwirkte. Dabei wurde der Marler ebenfalls verletzt. Der 26-Jährige flüchtete zunächst in unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos.

Da vermutet wurde, dass sich der Tatverdächtige in seiner Wohnung im Recklinghäuser Westviertel aufhielt, wurden am Sonntagmorgen zur Festnahme Spezialkräfte hinzugezogen. Der Tatverdächtige wurde in seiner Wohnung allerdings nicht angetroffen.

Am Sonntagnachmittag wurde bekannt, dass sich der tatverdächtige Recklinghäuser verletzt in einem Herner Krankenhaus befindet. Er wurde im Krankenhaus vorläufig festgenommen und durch die Polizei bewacht. Da auch bei ihm eine Notoperation erforderlich war, wurde er zur OP in ein Bochumer Krankenhaus verlegt. Die Verletzung dürfte er sich im Rahmen der Auseinandersetzung zugezogen haben.

Die Vorführung des 26-Jährigen erfolgte am gestrigen Nachmittag in dem Bochumer Krankenhaus. Der zuständige Haftrichter erließ anschließend Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Der Beschuldigte wird heute einem Justizkrankenhaus zugeführt. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern weiter an.

Für die Staatsanwaltschaft Bochum: Stressig, Staatsanwalt

Für das Polizeipräsidium Recklinghausen: Klaver, Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell