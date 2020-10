Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach/Lkrs. KN) Auffahrunfall aufgrund Unachtsamkeit (01.10.2020)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro ist es am Donnerstag gegen 17.30 Uhr auf der Bundesstraße 31 zwischen Stockach und Ludwigshafen gekommen. Eine 59-jährige Ford-Fahrerin fuhr in Fahrtrichtung Ludwigshafen, als sie aufgrund Unachtsamkeit einen vor ihr bremsenden 45-jährigen Porsche-Fahrer übersah, der verkehrsbedingt abbremsen musste. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der 45-Jährige leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort behandelt wurde. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

