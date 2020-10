Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bohlingen/Lkrs. KN) Unfallflucht - Zeugen gesucht (30.09.2020)

Bohlingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die am Mittwoch gegen 18.30 Uhr auf der Landesstraße 193 zwischen Schienen und Bohlingen begangen worden ist. Ein unbekannter Fahrer fuhr von Bohlingen in Richtung Schienen, als er eine Kurve schnitt und auf die andere Fahrbahn geriet, wo gerade eine 18-jährige Motorradfahrerin unterwegs war. Daraufhin kam die 18-Jährige zu Fall, rutschte über die Gegenspur und blieb am Fahrbahnrand liegen. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die leicht verletzte Frau und den Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu informieren.

