Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zeugen lassen Diebstahl auffliegen

Warendorf (ots)

Dank eines Zeugenhinweises konnten am Montag (22.03.2021) in Oelde zwei mutmaßliche Diebe von Altmetall aufgegriffen werden.

Ein 78-jähriger Oelder hat gegen 15.30 Uhr beobachtet, wie zwei Männer Altmetall aus einem Container auf einem Firmengelände an der Beckumer Straße in einen Transporter luden. Zusammen mit einem weiteren Zeugen sprach er die 38 und 31 Jahre alten Männer aus Herne an und forderte sie auf das Metall zurückzulegen. Daraufhin stiegen die Herner in den Transporter und fuhren weg. Polizisten entdeckten den Transporter und die beiden Tatverdächtigen in der näheren Umgebung.

Ein Ermittlungsverfahren in eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell