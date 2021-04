Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Marl:

Eine Alarmauslösung am Montag, um 14:20 Uhr, machte den Inhaber einer Firma auf der Straße Am Hülsberg aufmerksam und er informierte die Polizei. Am Tatort konnte ein aufgebrochener Container festgestellt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beträgt etwa 100 Euro.

Castrop-Rauxel:

Bislang unbekannte Tatverdächtige brachen in ein Reihenhaus auf dem Klothkamp ein. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten einen Möbeltresor und einen Fernseher. Anschließend verließen sie den Tatort in unbekannte Richtung. Konkrete Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Die Tat ereignete sich am Montag zwischen 18:00 Uhr und 23:20 Uhr.

In der Zeit von Donnerstag (01.04.), 20 Uhr, bis Montag, 22 Uhr, versuchten unbekannte Tatverdächtige einen Container und vier Arbeitsmaschinen auf einer Baustelle an der Pöppinghauser Straße aufzubrechen. An zwei Maschinen stachen sie zudem die Zündschlösser auf. Die Unbekannten entfernten sich letztlich unerkannt und ohne Tatbeute von der Baustelle. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 4.000 Euro.

Recklinghausen:

Am Montagmorgen brach ein unbekannter Mann, gegen 6 Uhr, in ein Haus auf der Prestonstraße ein. Er durchsuchte mehrere Schränke in verschiedenen Räumlichkeiten und entwendete Bargeld. Der Tatverdächtige flüchtete in unbekannte Richtung. Nähere Angaben zum entstandenen Sachschaden oder dem Unbekannten können nicht gemacht werden.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter der 0800 2361 111.

