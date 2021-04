Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Auffahrunfall auf der Weseler Straße

Recklinghausen (ots)

Gestern Abend (06.04.) fuhr ein 37-jähriger Dorstener, gegen 18:40 Uhr, mit seinem Auto auf der Weseler Straße in Fahrtrichtung Dorsten. Im Bereich der Lembecker Straße musste er verkehrsbedingt abbremsen. Eine 25-jährige Frau aus Haltern am See befand sich zu diesem Zeitpunkt hinter dem Dorstener und fuhr ihm auf. Der 37-jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Seine 30-jährige Beifahrerin sowie das einjährige Kind verblieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

