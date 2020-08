Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Exhibitionistische Handlungen - Zeugensuche

Am Donnerstag, 20.08.20, gegen 20.40 Uhr, befand sich eine Frau im Bereich des Rheinauewegs am Rhein bei Efringen-Kirchen. In einigen Metern Entfernung platzierte sich hier ein Mann und entkleidete sich vollständig. Nach kurzer Zeit bemerkte die Frau, dass der Mann sexuelle Handlungen an sich vornahm und hierbei auch in Richtung der Frau geblickt haben soll. Die Frau entfernte sich hiernach von dem Ort und verständigte die Polizei. Währenddessen packte der Mann auch wieder zusammen und flüchtete durch ein Gebüsch, wo er aus den Augen verloren wurde. Der Mann soll etwa 45 Jahre alt und 175 groß gewesen sein. Er soll kurze hellblonde Haare gehabt haben und war mit einem schwarzen T-Shirt und einer knielangen Jeanshose bekleidet. Bei sich trug er einen schwarzen Rucksack. Die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen.

