Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: "Bad Säckingen - Strandbar angezündet" - Tatverdacht gegen fünf Jugendliche

Freiburg (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Brandes an der Strandbar in Bad Säckingen derzeit gegen fünf Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren. Sie stehen im Verdacht, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Die Tatbeiträge der einzelnen fallen sehr unterschiedlich aus. Nach dem jetzigen Ermittlungsstand können mutmaßlich zwei der fünf als Hauptakteure der Tat angesehen werden. Im Zuge der Ermittlungen fanden auch Durchsuchungsmaßnahmen statt. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Meldung vom 30.06.2020:

Die Strandbar am Rheinuferweg in Bad Säckingen wurde in der Nacht zum Dienstag, 30.06.2020, angezündet. Die niedergebrannte Bar wurde erst am Dienstagmorgen entdeckt. Die Tatzeit lag somit zwischen 00:30 Uhr und 06:00 Uhr. Durch das Feuer wurden auch Gartenmöbel sowie die Abdeckung eines dort abgestellten Anhängers beschädigt. Aus diesem wurde ein Klinkenstecker sowie Bargeld entwendet. Der entstandene Schaden liegt bei mehreren tausend Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst, Tel. 07761 934-500, entgegen.

