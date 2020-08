Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zeugensuche nach Unfallflucht

Freiburg (ots)

Auf dem unteren Parkdeck eines Einkaufsmarktes in der Robert-Bosch-Straße kam es am Mittwoch, 19.08.20, gegen 14.35 Uhr, zu einer Unfallflucht. Hier wurde während kurzer Abwesenheit des Fahrers ein geparkter Opel Vivaro angefahren und an der Schiebetür beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell