Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Möglicher Exhibitionist im Hebelpark - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 19.08.20, gegen 21.30 Uhr, wurde durch Zeugen ein Mann im Hebelpark gemeldet, welcher offensichtlich an sich selbst sexuelle Handlungen vornahm. Noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung. Er soll etwa 180 cm groß, 40 Jahre alt und schlank gewesen sein, mit kürzeren, braunen Haaren. Bekleidet war er mit einem bläulichen oder grünlichen T-Shirt. Möglicherweise war er mit einem silbernen Fahrrad mit Gepäckträger unterwegs. Die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen, denen der beschriebene Mann ebenfalls aufgefallen war und die weitere Hinweise zu dessen Identität geben können.

