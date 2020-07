Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Personenkontrolle - Aufräumen unter Polizeiaufsicht

Worms (ots)

Die Pedelec-Streife der Wormser Polizei kontrollierte am gestrigen Mittwoch, gegen 17:30 Uhr, eine größere Personengruppe, die sich am Synagogenplatz aufhielt. Die überwiegend jungen Männer hatten die dortigen Sitzbänke belagert und rundherum leere Getränkedosen und Müll auf dem Boden hinterlassen. Nachdem ihre Personalien aufgenommen waren, wurde ihnen eröffnet, jetzt für die Reinigungskosten aufkommen zu müssen. Dies ermutigte die Gruppe eigeninitiativ tätig zu werden und unter den Augen der Beamten den gesamten Müll ordnungsgemäß zu entsorgen. Sie wurden deutlich darauf hingewiesen, ihren Müll künftig direkt in die dafür vorgesehenen Mülleimer zu werfen. Die Polizei wird die Situation genau im Auge behalten.

