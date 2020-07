Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Vorfahrt missachtet - Pedelec-Fahrerin verletzt

Worms (ots)

Ein 63-jähriger Wormser befuhr am heutigen Mittwoch, gegen 07:15 Uhr, die Bahnhofstraße aus Richtung Hauptbahnhof kommend und wollte an der Einmündung Andreasstraße nach links in diese einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 57-jährigen, ebenfalls aus Worms stammenden Frau, die mit ihrem Pedelec die Andreasstraße in Richtung Lutherring befuhr. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß und die Zweiradfahrerin kam zu Fall. Sie zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung von einem Rettungswagen ins Klinikum verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf etwa 1250 Euro.

