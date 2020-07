POL-PDWO: Trunkenheitsfahrt - Widerstand bei Blutentnahme

Polizeidirektion Worms

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei am gestrigen Dienstag, gegen 10:00 Uhr, ein verdächtiges Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Gartenfachmarktes in der Mainzer Straße. Nach Angaben des Mitteilers seien die beiden männlichen Insassen betrunken und hätten mehrere kleine Schnapsflaschen auf den Boden geworfen und lauthals "herumgepöbelt". Anschließend sei das Fahrzeug davongefahren, wobei der Zeuge den Fahrer detailliert beschreiben konnte. Kurze Zeit nach der Mitteilung konnte eine Polizeistreife das gemeldete Fahrzeug in der Siegfriedstraße einer Kontrolle unterziehen. Jetzt saß der zuvor beschriebene Fahrer auf dem Beifahrersitz und sein Begleiter lenkte das Fahrzeug. Sofort drängte sich den kontrollierenden Beamten massiver Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren auf. Ein Atemalkoholtest bestätigte, dass beide Männer mehr als 2 Promille Alkohol im Blut hatten. Sie wurden daher zur Wache verbracht, wo den 28 und 32 Jahren alten, aus Osteuropa stammenden Männern, eine Blutprobe entnommen werden sollte. Hierbei leisteten sie erheblichen Widerstand und mussten bei der Blutentnahme durch mehrere Polizeikräften fixiert werden. Im Anschluss an die Maßnahmen wurden beide entlassen. Ihre Führerscheine wurden beschlagnahmt. Gegen beide Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

