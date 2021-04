Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, KN) Heiße Asche im Bio-Mülleimer entzündet sich

Reichenau (ots)

Noch relativ glimpflich ging ein Brand eines Mülleimers an einem Wohnhaus im Melcherleshorn aus. Der Bio-Mülleimer fing am Freitagmorgen plötzlich Feuer, das kurz darauf auf einen Holzschuppen am Wohnhaus überging. Passanten machten einen Bewohner des Hauses auf den Brand aufmerksam. Noch bevor die Feuerwehr Reichenau mit 16 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen eintraf, konnte dieser das Feuer selbst löschen. Grund für den überhitzten Mülleimer war eingefüllte Asche, die noch glühte. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.

