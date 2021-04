Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Polizei sucht Radfahrerin und Radfahrer als Zeugen zu einem Vorfall vom vergangenen Dienstag in der Danziger Straße (20.04.2021)

Konstanz (ots)

Zu einem Vorfall, der sich am vergangenen Dienstag, 20.04., gegen 19 Uhr, in der Danziger Straße ereignet hat, sucht die Polizei Konstanz eine Radfahrerin und einen Radfahrer als Zeugen.

Im Bereich einer 30er-Zone der Danziger Straße in Konstanz, etwa vor Gebäude Nummer 7, kam es am vergangenen Dienstag, gegen 19, zwischen einem Mann und einer Frau zunächst zu einem verbalen Streit. Im Verlauf des Streites trat die Frau mit dem Fuß gegen das Auto des Mannes, einen schwarzen Mercedes AMG 43. Daraufhin fuhr der Mann mit dem Wagen zunächst weg, wendete dann aber rasant und fuhr, das Auto stark beschleunigend, auf die Frau, seine Ex-Freundin zu. Die Frau und ihr sechsjähriger Sohn standen dabei auf dem Gehweg vor dem Anwesen Danziger Straße 7. Der Mann fuhr mit dem Auto auf den Gehweg und es kam zum Anstoß mit der Frau. Diese wurde am linken Bein vom Pkw erfasst und dabei leicht verletzt. Eine eintreffende Rettungswagenbesatzung kümmerte sich im Anschluss um die leicht verletzte Frau. Diese konnte den Rettungswagen nach einer Erstversorgung wieder verlassen. Das sechsjährige Kind wurde von dem Auto nicht erfasst und blieb unverletzt.

Kurz zuvor sollen, nach Zeugenaussagen, eine Frau und ein Mann mit Fahrrädern dem Mercedes-Fahrer bei seiner "rasanten" Fahrt entgegengekommen sein. Die Radfahrerin blieb unbehelligt, während der Radfahrer dem entgegenkommenden Mercedes an einer engen Stelle ausweichen musste.

Die Radfahrerin und der Radfahrer werden nun dringend gebeten sich wegen einer Zeugenaussage mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel.: 07531 995-2222, in Verbindung zu setzen.

