Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Dingelsdorf) Drei Bienenvölker gestohlen - Polizei bittet um Hinweise (11. - 15.04.2021)

Konstanz-Dingelsdorf (ots)

Bereits im Zeitraum von Sonntag, 11.04., bis vergangenen Donnerstag, 15.04., haben unbekannte Täter von einer Grünfläche am Waldrand westlich der Thingolthalle in Dingelsdorf drei Bienenvölker entwendet. Die Bienenvölker befanden sich zuvor zusammen mit den Vorrichtungen der Bienenwaben in entsprechenden Imkerkästen. Von den Wabenrahmen lagerten die Täter die Bienen vermutlich in geeigneten Gefäße um und entwendet diese. Für den Transport dürfte ein entsprechend großes Fahrzeug benutzt worden sein. Durch den Diebstahl der drei Bienenvölker entstand dem geschädigten Imker rund 600 Euro Schaden. Die Polizei Konstanz (07531 995-0) ermittelt nun wegen des Bienendiebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise.

