Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Frontalzusammenstoß verursacht Blechschaden (23.04.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall mit Blechschaden verursacht hat ein Autofahrer am Freitagmorgen gegen 10.30 Uhr auf der Oderstraße. Ein 39-jähriger fuhr mit einem Ford Transit an einem geparkten Auto vorbei und übersah dabei eine 62-jährige Dacia-Fahrerin im Gegenverkehr. Beim Zusammenstoß entstand an beiden Autos Sachschaden, den die Polizei auf insgesamt rund 7.000 Euro bezifferte. Der Dacia konnte nach dem Zusammenstoß nicht mehr weiterfahren, weshalb ihn ein Abschleppdienst abtransportierte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell