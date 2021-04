Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wellendingen) Toyota kracht ins Elektroautoheck

Wellendingen (ots)

Zu spät hat ein 68-jähriger Toyota Fahrer am Donnerstagnachmittag bemerkt, dass ein vorausfahrender VW zwischen Schömberg und Wellendingen in einen landwirtschaftlichen Weg abbiegen wollte. Er konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte in das Heck des neuwertigen Elektroautos. An diesem entstand durch den Aufprall ein Schaden von 15.000 Euro. Der Unfallverursacher wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Toyota entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, weil sie nicht mehr fahrbereit waren.

