Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Polizei hilft bei der Autosuche

Rottweil (ots)

Eine Polizeistreife hat am Donnerstagnachmittag einem verzweifelten älteren Autofahrer geholfen, sein Auto in der Innenstadt wieder zu finden. Der Mann war der Auffassung, seinen Wagen in der Stadtgrabenstraße geparkt zu haben. Tatsächlich fanden die hilfsbereiten Beamten kurze Zeit später den Opel des Mannes aber ordnungsgemäß geparkt in der Karlstraße. Der Senior war beim Auffinden seines Autos sichtlich erleichtert und bedankte sich für die nette Geste der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell