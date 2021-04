Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) 41-jähriger leistet Widerstand

Tuttlingen (ots)

Ein 41 Jahre alter Mann hat am Donnerstag gegen 19.30 Uhr heftigen Widerstand bei einer Polizeikontrolle geleistet. Der Mann hatte kurz zuvor noch einen Busfahrer am Omnibusbahnhof beleidigt, Fahrgäste angepöbelt und sich schließlich geweigert, den Bus zu verlassen. Als die Beamten zu einer Kontrolle kamen, wurde der bereits polizeibekannte Mann gegenüber den Beamten aggressiv und laut. Nachdem er zudem noch handgreiflich wurde, musste er über Nacht in Gewahrsam genommen werden. Ein Richter bestätigte die polizeiliche Maßnahme.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell